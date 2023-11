Sicurezza stradale, Istat: dati preliminari suggeriscono aumento vittime nel secondo semestre 2023

(Teleborsa) - "Il 2022 è caratterizzato dal ritorno allae dal maggiore utilizzo di mezzi di trasporto individuali, dopo la sospensione forzata di viaggi e spostamenti a causa dell’. Il tasso di mobilità, infatti, è salito nel primo semestre 2022 all’80,9%, dal 75% del 2021 e il 69% del 202011. Nel 2022, con la ripresa della mobilità, l’incidentalità stradale ha ricominciato a crescere: gli incidenti sono stati 165.889 (+9,2% rispetto all’anno precedente), i morti 3.159 (+9,9%) e i feriti 223.475 (+9,2%)". Sono i numeri presentati dall'in audizione per interventi in materia die delega per la"Glirispetto al 2021 si concentrano soprattutto nel periodo gennaio-luglio, mesi in cui nell’anno precedente erano ancora in vigore le misure per la limitazione del traffico e degli. A partire dal mese di agosto si rileva un calo di feriti e incidenti rispetto al 2021, mentre per le vittime si registrano ancora aumenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre – ha spiegato Cristina FregujaDirettrice della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare di Istat –. Nel confronto con ilsi osserva comunque una diminuzione deglie dei(rispettivamente -3,7% e -7,4%), mentre il numero di vittime rimane pressoché stabile (-0,4%)."Nelentro le 24 ore dagli incidenti sono, mentre si contanodal secondo al trentesimo giorno dall’evento. Rispetto all’anno precedente, le vittime aumentano per tutti gli utenti della strada, fatta eccezione per i ciclisti e per gli occupanti di autocarri", ha aggiunto."Secondo le, nel semestre gennaio-giugno 2023, si registra unadel numero di incidenti stradali con lesioni a persone rispetto allo stesso periodo del 2022 (-1,0%, 79.124) e dei feriti (-0,9%, 106.493); per le vittime entro il trentesimo giorno il calo è leggermente più marcato (-2,5%, 1.384). Nel confronto con i primi sei mesi del 2019, si rileva un calo per gli incidenti stradali pari a -5,4%, -9,0% per i feriti e del -9,8% per i deceduti", ha poi sottolineato Freguja."Rispetto al primo semestre 2022, le vittime diminuiscono soprattutto sulle(-9,7%) e in misura minore sulle(-3,3%) e le(-0,1%). Sebbene si registri una diminuzione delle vittime della strada nei primi sei mesi del 2023, i primi dati pervenuti per la seconda parte dell’anno sembrano suggerire, al contrario, un aumento dei numeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", ha aggiunto.La dirigente Istat ha ricordato che, per il decennio 2021-2030, gli obiettivi europei sulla sicurezza stradale prevedono il dimezzamento del numero di vittime e di feriti gravi entro il 2030 rispetto al 2019.