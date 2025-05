Aumentano i morti sul lavoro nel primo trimestre 2025: +8,37% rispetto all’anno precedente

(Teleborsa) - Nelsono stati denunciati all’rispetto allo stesso periodo del 2024. A pesare è soprattutto, cioè quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro.Secondo i dati, le denunce di infortunio con esito mortale avvenute durante l’attività lavorativa (escludendo gli studenti) sono state 146, quattro in meno rispetto ai 150 del primo trimestre 2024. Preoccupante, invece, il dato relativo agli infortuni mortali in itinere:In crescita anche le: nei primi tre mesi del 2025 sono state 25.797, inrispetto alle 25.322 del 2024. L’aumento è legato anche all’estensione della tutela Inail, in vigore da settembre 2023, agli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023).Infine, si segnala che