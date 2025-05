Walt Disney alza guidance per intero esercizio dopo 2° trimestre positivo

The Walt Disney Company

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'intrattenimento, ha chiuso ilfiscale (terminato il 29 marzo 2025) conin aumento del 7% a 23,6 miliardi di dollari. L'utile ante imposte è aumentato di 2,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre, passando da 0,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 a 3,1 miliardi di dollari. L'è aumentato del 20%, passando da 1,21 dollari a 1,45 dollari.Nel, l'utile operativo di segmento è stato di 1,3 miliardi di dollari, in aumento di 0,5 miliardi di dollari rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2024. In particolare, l'utile operativo del segmento Direct-to-Consumer è aumentato di 289 milioni di dollari, raggiungendo i 336 milioni di dollari. La società segnala 180,7 milioni di, con un aumento di 2,5 milioni rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2025 e 126,0 milioni di abbonati a Disney+, con un aumento di 1,4 milioni rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2025."La nostra, con un utile per azione rettificato in aumento del 20% rispetto all'anno precedente, trainato dalle nostre divisioni Intrattenimento ed Esperienze, sottolinea il nostro continuo successo nel costruire la crescita e nell'attuazione delle nostre priorità strategiche - ha dichiarato il- Dopo un eccellente primo semestre dell'anno fiscale, abbiamo molto altro da aspettarci, tra cui la nostra prossima programmazione cinematografica, il lancio della nuova offerta DTC di ESPN e un numero senza precedenti di progetti di espansione in corso nel nostro segmento Esperienze. Nel complesso, rimaniamo ottimisti sulla direzione dell'azienda e sulle nostre prospettive per il resto dell'anno fiscale".Per l'la società si aspetta ora un utile per azione rettificato di 5,75 dollari, in aumento del 16% rispetto all'esercizio fiscale 2024, migliorato rispetto alle aspettative precedenti. Nel segmento Intrattenimento è attesa una crescita percentuale a due cifre dell'utile operativo.