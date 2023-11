Intesa Sanpaolo: il roadshow dedicato all'internazionalizzazione delle PMI fa tappa a Napoli

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha presentato alle imprese campane, calabresi e siciliane le opportunità di sviluppo e fidelizzazione sui mercati di Romania, Ungheria e Slovacchia. Un appuntamento tenutosi nell’ambito deldedicato al programma sinergico tra l’International Subsidiary Banks Division (ISBD) e la Divisione Banca dei Territori (BDT), con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le opportunità di business cross-border delle mid-corporate che operano nei 12 Paesi in cui le banche commerciali del Gruppo sono presenti, dall’Est Europa al Nord Africa.Il programma, che contribuisce a rafforzare il posizionamento dicome banca di riferimento e partner a lungo termine per le imprese, fa leva sue prevede un aumento delle linee di finanziamento e dell’offerta di prodotti e servizi dedicati all’internazionalizzazione, con il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo Bank in Romania, CIB Bank in Ungheria e VUB Banka in Slovacchia.Durante l’incontro sono state illustrate alle imprese clienti dellale opportunità offerte dai mercati rumeno, ungherese e slovacco, previsioni di crescita positive, progressivo aumento della capacità di attrarre investimenti esteri, benefici derivanti da re-shoring e near-shoring, stanziamenti di fondi europei, programmi di privatizzazione governativi, prospettive di ammodernamento delle reti infrastrutturali e dei trasporti, sviluppo del tessuto industriale e disponibilità di risorse naturali e agricole. Queste le potenzialità delle geografie europee interessate dal lancio di questa prima iniziativa che prevede anche la possibilità per le imprese di confrontarsi singolarmente con il team delle banche estere coinvolte in ogni momento.Secondo la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, nel 2022 l’interscambio commerciale tra la Campaniae Romania, Slovacchia e Ungheria ha raggiunto 870 milioni di euro. Le esportazioni sono state pari a circa 342 milioni, mentre le importazioni sono state oltre 528 milioni, per un saldo commerciale negativo di quasi 187 milioni di euro. Per la Sicilia l’interscambio commerciale nel 2022 è stato di 237 milioni di euro, di cui circa 95 di import e 142 di export, per un saldo positivo di quasi 48 milioni; mentre più contenuti sono i valori per la Calabria per la quale l’interscambio commerciale nel 2022 è stato di poco superiore a 38 milioni di euro (23,5 di import e quasi 15 di export, per un saldo negativo di circa 9 milioni). Il saldo commerciale risulta negativo anche a livello italiano (per 1,6 miliardi di euro), a conferma del fatto che attualmente questi territori rappresentano degli importanti partner commerciali dai quali approvvigionarsi, anche perché nel tempo sono divenute aree di delocalizzazione o esternalizzazione produttiva. Si tratta però anche di mercati di sbocco interessanti e da sviluppare ulteriormente per le esportazioni italiane e di Campania, Sicilia e Calabria.Lascende al dodicesimo posto in Italia per l’export verso questi mercati, con una quota sul totale nazionale del 1,7%. L’export campano verso questi tre Paesi è così distribuito:147 milioni verso Romania, 115 verso Ungheria e 80 verso Slovacchia. I principali settori di esportazione della Campania verso questi paesi sono: prodotti alimentari (21% del totale, distribuiti tra le tre destinazioni), elettrotecnica (13%, in maggior parte verso Romania), e prodotti in metallo (8%, anche questi equamente distribuiti).Per la, i flussi di export verso la Romania sono 77 milioni, seguiti da 44 milioni verso Ungheria e 21 verso Slovacchia. Il principale settore per export siciliano verso questi Paesi è la chimica, con circa un terzo sul totale (di cui oltre la metà verso Ungheria); seguono metallurgia (25% quasi interamente verso Romania) e prodotti agricoli(7%, di cui la metà verso Romania).Le esportazioni della Calabria verso le tre destinazioni (anche queste molto contenute come i flussi di import) sono così distribuite: 8 milioni verso Romania, 5 verso Ungheria e meno di 2 milioni verso Slovacchia, e riguardano soprattutto prodotti in metallo (22%, quasi interamente verso Romania); a seguire prodotti agricoli (19% in prevalenza verso Ungheria) e tessile (17%, in maggior parte verso Romania)."Le imprese campane, calabresi e siciliane hanno una significativa posizione nei mercati internazionali e grazie a questo programma mettiamo a loro disposizione un supporto ancora più specialistico che valorizza la sinergia delle competenze -commenta-. Il network internazionale della Banca assicura alle Pmi un’opportunità di crescita grazie a strumenti efficaci e a un supporto costante sia in Italia che nei Paesi target"."Il crescente contributo di questa iniziativa, consente di rafforzare la presenza internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare nelle geografie del perimetro della Divisione International Subsidiary Banks, dove Intesa Sanpaolo è riconosciuta come l’istituzione finanziaria di riferimento” - dichiara-. La presenza capillare e qualificata in Slovacchia, Ungheria e Romania, valorizzata dal modello di integrazione con Banca dei Territori, consente al Gruppo di essere il partner di riferimento per le imprese italiane ed estere attive nei processi di Internazionalizzazione, su aree strategiche e ad elevati flussi di import/export con l’Italia".