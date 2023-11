"Nuovo" PNRR, Ue verso l'ok. Meloni rivendica lavoro svolto

(Teleborsa) -sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, chiudendo almeno per il 2023, uno dei capitoli più complessi del rapporto tra Roma e Bruxelles., salvo cambi di programma già venerdì, a formalizzare il placet alla revisione Pnrr presentato dal Governo lo scorso agoto. Per la mole dei finanziamenti e la corposità delle modifiche l'esame di Palazzo Berlaymont è stato lungo e non privo di criticità. Assieme al sì al nuovo Piano, o con maggior probabilità all'inizio della prossima settimana, atteso anche l'ok alla quarta rata di pagamenti chiesta dal governo: 16,5 miliardi che saranno quindi esborsati entro l'anno come nella tempistica prevista da Roma.Che l'esame si concluda "come si è limitata a spiegare una portavoce della Commissione, è anche nell'ordine delle cose: la valutazione delle modifiche, che hanno interessato ben 144 misure tra riforme e investimenti, in questi 4 mesi è stata oggetto di una stretta e "costruttiva" collaborazione tra Bruxelles e Roma. Con un obiettivo: cambiare in corsa eventuali punti oscuri senza incorrere in bocciature dannose per l'Italia ma anche per l'Ue.Con il sì dell'Europa Giorgia Meloni e il ministro per gli Affari Ue, il Sud, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto avranno un cronoprogramma più fedele agli obiettivi del governo e, almeno in teoria, potrebbero fare richiesta per laIntanto, nel question time al Senato, la premier Meloni ha rivendicato il lavoro svolto. "Sul Pnrr non abbiamo nessun ritardo. Ancora una volta la speranza di una certa opposizione di tifare contro il fatto che all'Italia venisser", ha sottolineato la presidente del Consiglio replicando a Matteo Renzi.