Pnrr, Meloni: 'Spesa salita a oltre 51 miliardi e attivate il 92% delle misure"

(Teleborsa) - Oggi, presso lasi è tenuta la riunione dellapresieduta dal Presidente del Consiglio,Convocata dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, la riunione ha avuto all'ordine del giornoAlla riunione hanno partecipato, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle regioni e province autonome."Questa Cabina di regia è chiamata adda trasmettere al Parlamento," Lo ha spiegato la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, intervenendo alla riunione della Cabina di regia. "Arriviamo all’appuntamento di oggi con un primato di cui possiamo essere tutti orgogliosi, perché frutto di un grande gioco di squadra tra il Governo, le Amministrazioni e i soggetti attuatori. Le avanzamento finanziario del PNRR"."Siamo lo Stato membro che ha ricevuto finora. Siamo stati i primi in Europa a chiedere e a ricevere il pagamento della quinta rata da 11 miliardi; siamo stati i primi ad inoltrare la richiesta per la, che abbiamo puntualmente rendicontato lo scorso giugno; e siamo a buon punto anche per quanto riguarda la settima rata, che vale 18 miliardi e 200 milioni di euro e che è stata al centro dei lavori della Cabina di regia del 3 luglio scorso", prosegue la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, intervenendo alla riunione della Cabina di regia.: il decreto-legge n. 19/2024 per accelerare l'attuazione del Piano e la riforma delle politiche di coesione contenuta nel decreto-legge n. 60/2024. "Abbiamo istituito una Cabina di coordinamento PNRR permanente presso ogni Prefettura per".Da quanto si apprende, la premier ha evidenziato checon il 92% delle misure regolarmente attivate. "con le procedure di gara completate per 111 miliardi di euro."Infine, Meloni ha ribadito: "Siamo a meno di due anni dal traguardo del 30 giugno 2026. Dobbiamo rimanere concentrati e continuare il gioco di squadra che ci ha portato a questi successi".Questi, ma Meloni ha esortato aper garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del PNRR.