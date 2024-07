SIMEST ottiene la Certificazione per la parità di genere

(Teleborsa) -, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese, si è aggiudicata la(UNI/PdR 125:2022), che conferma l'impegno a favore di unUn riconoscimento che si inserisce nella più ampia(DE&I), attraverso l’implementazione di specifici programmi per ilaziendale, in coerenza con gli obiettivi del, e in linea col percorso già intrapreso da CDP nell’ambito di una strategia complessiva definita a livello di Gruppo.La certificazione – ottenuta in precedenza anche da Cassa Depositi e Prestiti - è statasulla base di unache ha considerato specifici indicatori in relazione a: cultura e strategia; governance; processi hr; opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda; equità remunerativa per genere; tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro."La certificazione sulla Parità di Genere conferma l’importante lavoro svolto nel corso di questi anni per costruire un ambiente di lavoro equo, in grado di dimostrare a ciascuna persona l’importanza della propria unicità, e includendo nel contesto professionale, senza alcun pregiudizio, ogni diversità", ha spiegato, Responsabile Persone e Organizzazione di SIMEST, aggiungendo "abbiamo dato avvio a una serie di attività che hanno concretamente contribuito a modificare il contesto in senso maggiormente paritario. Si tratta di un impegno importante che continueremo a perseguire anche negli anni a venire, lavorando sulla nostra cultura aziendale per generare quell’impatto positivo necessario alla crescita sostenibile della società".Le iniziative implementate da SIMEST hanno avuto un: Recruitment, Carriera, Equità salariale, genitorialità e Cura, Work-life balance, prevenzione abusi e molestie. A ciò si affianca, ossia la differenza salariale legata al genere, a parità di lavoro svolto, e per garantire - attraverso un processo di selezione Blind - pari opportunità di ingresso in azienda e successivo sviluppo professionale.