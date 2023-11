Eventi e scadenze: settimana del 27 novembre 2023

Giovedì 23/11/2023

Lunedì 27/11/2023

Reway Group

Zucchi

Martedì 28/11/2023

Expert.Ai

Hewlett Packard Enterprise

Unidata

Mercoledì 29/11/2023

Dollar Tree

Foot Locker

H-Farm

Salesforce

Giovedì 30/11/2023

Dell Technologies

Venerdì 01/12/2023

(Teleborsa) -- Milano - IV edizione dell’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, organizzato da Italian Insurtech Association. Quest’anno il Summit ha più date con speaker italiani e internazionali per incrementare le tematiche trattate: insurtech, fintech, AI e nuove tecnologie con focus dedicato alle nuove competenze digitali- I ministri dell'UE discuteranno sulla prossima 13ª conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, sull'Accordo commerciale con il Cile e sulle Relazioni commerciali UE-USA- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo09:00 -- Archivio Storico Policlinico di Milano - Conferenza stampa organizzata dalla BEI Banca Europea per gli investimenti insieme al Fondo Ca' Granda, gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat) e partecipato da Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondo Investimenti per l’Abitare - FIA (CDP Real Asset SGR) e Fondazione Cariplo10:00 -- Auditorium CONSOB, Roma - Convegno di CONSOB per celebrare la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Apriranno i lavori: Paolo Savona (Presidente CONSOB) e Federico Freni (Sottosegretario di Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze)15:00 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles17:00 -- Camera dei deputati - Partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, all'inaugurazione della mostra d’arte "Uomini che parlano alle donne, donne che parlano di uomini"17:00 -- Milano - CHRISTMAS Party di ASSIOM FOREX (Associazione degli operatori dei mercati finanziari) con la presentazione dell'Outlook 2024. Saluti introduttivi di Massimo Mocio, Presidente ASSIOM FOREX e Marco Connizzoli, CEO EliData17:30 -- La Lanterna, Roma - Evento organizzato da Fincantieri e Formiche. Tra gli interventi, il presidente, l'AD e DG di Fincantieri, il capo di Stato maggiore della Marina Militare, il condirettore generale di Leonardo, gli AD di Sparkle, Microsoft Italia e Saipem, il responsabile della divisione IMI Corporate investment banking di Intesa Sanpaolo e il Ministro Musumeci- Borsa di Mumbay chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Bruxelles - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, riceve Fatih Birol, Direttore esecutivo dell'International Energy Agency (IEA)- A&DM Torino è l'unica business convention internazionale per l'industria aerospaziale e della difesa in Italia. Le aziende partecipanti hanno l'opportunità di incontrarsi, instaurare relazioni commerciali mirate e sviluppare nuovi progetti con partner provenienti da tutto il mondo- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia09:00 -- Palazzo Chigi - Incontro con le confederazioni sindacali sul disegno di legge di bilancio09:00 -- XIX edizione del Forum di AIPB "Un patto tra le generazioni: l'agenda del Private Banking". Tra gli interventi i Presidenti di AIPB e Università Bocconi di Milano10:00 -- Il convegno si svolgerà nell'Aula Magna della Corte di Cassazione. È prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Apriranno i lavori, la Prima Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense10:00 -- Aula Magna Corte di Cassazione, Roma - Il Presidente Sergio Mattarella sarà al Convegno in occasione del 100° anniversario di costituzione della Corte Suprema di Cassazione10:00 -- Roma - Presentazione del Rapporto Annuale dell’ESG Culture LAB "Le nuove sfide della sostenibilità" di Eikon. Interverrà, tra gli altri, il Ministro Urso e il Direttore Scientifico ASVIS. All’evento interverranno Banca Ifis, Eni, Gruppo Fs, Philip Morris Italia, Poste Italiane e Simest. Partner dell’iniziativa anche Edison10:30 -- Evento organizzato da IRTOP Consulting "L’AI sul mercato Euronext Growth Milan" con Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico Osservatorio PMI EGM15:30 -- Montecitorio - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña Palacios17:00 -- Museo MAXXI, Roma - Sesta edizione dell'Innovation Summit di Deloitte, l’appuntamento periodico che approfondisce l’evoluzione e l’impatto dell’innovazione su cittadini, imprese e sul nostro pianeta e che riunisce i più autorevoli rappresentanti della business community, delle istituzioni, delle università, della ricerca e dei media. Tra gli interventi, il Ministro Urso18:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Al 5° Sustainability Day, Navigating a Green Future, di ENAV, interverranno, tra gli altri, i Presidenti di ENAV, Airbus Italia e ENAC, gli AD di ANAS, ADR e ENAV. In attesa di conferma il Ministro Fitto- Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti- Auditorium Antonianum, Roma - Incontro pubblico con le istituzioni e Tavola rotonda, con tecnici ed esperti, sul Piano nazionale per il settore. Tra gli interventi, i Ministri Salvini, Lollobrigida e Tajani- Beige Book- Bruxelles - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, riceve Luc Frieden, Primo Ministro del Lussemburgo- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo09:30 -- Roma - Secondo evento organizzato dal Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa dal titolo "La Semplificazione normativa tra presente e futuro. Le sfide dell'intelligenza artificiale e gli effetti sulla crescita del Paese". Tra gli interventi, i Ministri Casellati, Calderone, Fitto, Sangiuliano, Santanché, Abodi, Musumeci, Tajani, Piantedosi, Valditara e Bernini, gli AD di Leonardo e Trenitalia e in videomessaggio Ursula von der Leyen10:30 -- Press briefing virtuale con Filippo DiNaro, Responsabile Direzione Investimenti e Fabio FoisResponsabile Investment Research & Advisory12:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra la Nazionale italiana di atletica leggera vincitrice della Coppa Europa e la Nazionale italiana di pentathlon moderno vincitrice del Campionato del Mondo a squadre13:45 -- Le Commissioni riunite Trasporti e Affari costituzionali svolgono l'audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, sullo stato di attuazione delle misure relative alla transizione digitale nell’ambito del PNRR- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- La 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si svolge a Dubai. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale e sul raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi- Milano - Evento promosso da 3D0TS Capital Advisory e organizzato dal Nasdaq in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Esponenti del Nasdaq, dei mercati europei e delle maggiori banche d’affari illustreranno tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali statunitense per accelerare e accrescere il finanziamento e lo sviluppo delle imprese italiane- Bruxelles - Il 5° Forum della BCE sulla Supervisione Bancaria dal tema "Europe: banking on resilience" che si svolge ogni due anni e riunisce policymaker di alto livello, accademici, dirigenti finanziari ed esperti per discutere sulle attuali evoluzioni nel settore bancario e nella supervisione. Interviene Christine Lagarde- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte10:30 -- Fiera di Roma - Gruppo BCC ICCREA. Intervento del Governatore della Banca d'Italia, Panetta, al Convegno "Il Gruppo Bancario Cooperativo: le opportunità e le sfide di un nuovo modello bancario"11:00 -- Università Europea di Roma - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico 2023-2024 dell’Università Europea di Roma11:00 -- Palazzo Marescialli, Roma - Il Presidente Sergio Mattarella sarà al Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura14:30 -- Torino - La Banca d'Italia organizza il seminario "La transizione all'auto elettrica: passato, presente e futuro del settore automotive italiano"15:15 -- Durante il Forum, organizzato da The European House – Ambrosetti e Fondazione IBM Italia, verranno presentati in anteprima i risultati dell’edizione 2023 del Rapporto annuale dell’Osservatorio Strategico. Parteciperanno i massimi esponenti istituzionali e della business community- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Bilancio finanza pubblica della Francia- Dubai - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, partecipa alla COP28 UN Climate Change Conference- Regno Unito, Irlanda e Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Ita-coin; €-coin- Immatricolazioni di novembre a cura del Ministero dei Trasporti- Finlandia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- A Roma, gli Stati generali della transizione ecologica con i rappresentanti di governo e parlamento, del mondo delle imprese, del lavoro, della scienza e dell'associazionismo per fare il punto e confrontarsi su decarbonizzazione e lotta alla crisi climatica. Tra gli ospiti, il Ministro Urso, il procuratore nazionale antimafia, il presidente di Anac e il presidente di Elettricità Futura- La Banca d'Italia organizza la nona conferenza di Macroeconomia Internazionale in collaborazione con la Bank of England e la Banque de France. L'evento si svolgerà a Londra presso la Bank of England- Francia, Polonia e Lituania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi - Terza edizione, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) con il coinvolgimento delle istituzioni del territorio. Appuntamento che riunisce decision makers e opinion leader della gioielleria e dell’oreficeria nazionale10:00 -- CNEL, Roma - Presentazione del 57° "Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2023". Il Rapporto Censis prosegue l’analisi e l’interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici del Paese, individuando i reali processi di trasformazione della società italiana14:30 -- Luiss Guido Carli, Roma - Convegno organizzato da Università degli Studi di Roma La Sapienza. Interviene: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi- Regolamento medio-lungo