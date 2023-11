HKEX anticipa obiettivo di net zero al 2040

(Teleborsa) - Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), società che gestisce il mercato di Hong Kong e altre società come il London Metal Exchange, ha deciso di anticipare alcuni obiettivi sul fronte della sostenibilità. HKEX prevede di raggiungere la carbon neutrality a livello di Gruppo entro il 2024 e ilPer allinearsi all'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, HKEX si impegna a, e a neutralizzare le emissioni residue entro il 2040. Inoltre, intende sottoporre i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni su base scientifica all'iniziativa Science Based Targets (SBTi) per la convalida nel 2024."L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici mostra che il mondo rimane "enormemente fuori strada" riguardo all'azione per il clima - ha commentato la- Il tempo è essenziale e dobbiamo fare di più per garantire un futuro sostenibile ai nostri figli, ai loro figli e al nostro pianeta. Sono lieta di condividere oggi i piani di HKEX per accelerare i suoi obiettivi di zero emissioni nette e di neutralità delle emissioni di carbonio. Il nostro impegno a raggiungere il net zero entro il 2040,, riflette la nostra costante determinazione ad affrontare il cambiamento climatico in modo tempestivo.Anche il, parte del gruppo HKEX, si è impegnato a raggiungere net zero emissions entro il 2040 e intende presentare i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni su base scientifica all'SBTi per la convalida nel 2024.