L’aumento dei tassi di interesse non frena la crescita dei prestiti finalizzati

(Teleborsa) - Nel 2023, il mercato deiè cresciuto in maniera consistente rispetto allo scorso anno: nel mese di ottobre, si è registrato un +7,8% anno su anno. Il tutto, nonostante il significativo aumento dei. Si tratta però di una crescita ineguale sul territorio, con il centro Nord che cresce a doppia cifra, e il Sud che decresce leggermente anno su anno, pur mantenendo la quota più significativa di prestiti finalizzati (oltre il 38%). È quanto emerge dall’Analisi sul comparto prestiti sui primi dieci mesi del 2023 realizzata congiuntamente da, principale società di global information al mondo, e, portale di comparazione del Gruppo MutuiOnline, punto di riferimento nel mercato italiano della comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, operatori di e-commerce e fornitori di servizi di utility.Ilè invece differente per i prestiti personali e le cessioni del quinto che sono in flessione negativa da inizio anno. Guardando a questo tipo, l’analisi della composizione demografica dei richiedenti evidenzia come il Sud richieda una quota significativa di cessioni del quinto per(rispettivamente, 35,4% e 40,4% del totale), ma una quota inferiore di prestiti personali (pari al 24%), a causa di una diversa distribuzione della popolazione per tipologia di occupazione e, di conseguenza, diverso potere di acquisto rispetto al Nord Italia.Le due società hanno messo a fattor comune il proprio patrimonio di dati con l’obiettivo di fornire unacompleta dei trend del mercato dei prestiti personali, dei prestiti finalizzati e della cessione del quinto, sia dal punto di vista dell’andamento dei singoli prodotti finanziari, anche a fronte dell’evoluzione dei tassi di interesse, sia in relazione alla distribuzione socio-demografica, al fine di identificare le sfide poste dal mercato attuale e le. L’Analisi unisce infatti i dati relativi ai prestiti finalizzati presenti nel Sistema di Informazioni Creditizie di Experian, che raccoglie oltre, con le informazioni sui prodotti di credito a consumo, in particolare prestiti personali e cessione del quinto, comparati su Segugio.it.“Come Experian, siamo impegnati da tempo nello sviluppo di strumenti di analisi del mercato dei prodotti finanziari, con il fine ultimo di aiutare le imprese del settore a comprendere le reali capacità di spesa e le preferenze di acquisto dei cittadini per allinearsi alle loro esigenze”, spiega, General Manager Italy di Experian. “Siamo felici di aver trovato in Gruppo MutuiOnline un partner che condivide questa visione e il valore della condivisione di dati e insight. Attraverso uno sforzo congiunto in questa direzione, l’Analisi Experian-Segugio.it rappresenta una fonte affidabile e accessibile al pubblico sullo stato dell’arte del mercato dei prestiti”., Direttore Generale di Gruppo MutuiOnline, commenta: “L’analisi realizzata con Experian fornisce una visione completa dell’andamento del comparto. Anche se con un impatto meno importante rispetto ai mutui, i prestiti personali, tendenzialmente di importi maggiori rispetto a quelli finalizzati, hanno risentito maggiormente del rialzo dei tassi e della attuale congiuntura economica negativa. Le finalità per cui vengono chiesti rappresentano i primi indicatori della crisi in atto: un numero sempre maggiore è legato all'ottenimento di liquidità o di denaro per coprire altri debiti contratti in precedenza”.I tassi di interesse stanno vivendo una fase di crescita costante, avviata nel 2022 e confermata nel corso del 2023, con un trend sostenuto dall’impatto delle diverse disposizioni della. A settembre 2023, i tassi di interesse si sono attestati su 7,48% per i prestiti finalizzati, 8,87% per i, 7% per ladei, 7,71% per la cessione del quinto della pensione e 5,32% per la cessione del quinto dei. Anche per quanto riguarda i prestiti finalizzati, le stime sull’andamento dei tassi evidenziano una continua crescita dal 2022; solo negli ultimi mesi dell’anno si nota un leggero calo in punti percentuali rispetto ai mesi precedenti, probabilmente per l’introduzione di diversi incentivi al finanziamento da parte degli istituti di credito per stimolare la spesa in corrispondenza di sconti di fine anno e festività.L’aumento delha influenzato in maniera differente i diversi prodotti. In particolare, per i prestiti finalizzati si nota una crescita dei tassi di interesse medi più contenuta in punti percentuali nel corso dei mesi; ciò è dovuto principalmente alla garanzia di base data dal bene stesso che viene acquistato, e agli importi generalmente più contenuti che riducono il costo del rischio per l’ente finanziatore. Se per i prestiti personali, infatti, l’importo medio è pari a €12.011, per i prestiti finalizzati vale circa la metà, €6.610. Infine, il prestito finalizzato è spesso utilizzato dai venditori come, per fare; per questo motivo, una rata mensile troppo alta potrebbe scoraggiare l’acquisto.