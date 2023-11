Manovra, terminato incontro Governo-Sindacati: com' è andato?

(Teleborsa) -tra governo e sindacati sullaDopo l'incontro di Palazzo Chigi, connon si registrano significativi passi avanti. "Stiamo lavorando per modificare la misura nel migliore dei modi", ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sindacati divisi visto chebollano il governo come "insensibile alle piazze" e che confermano "tutte le ragioni dello sciopero perché al di là dell'ascolto, al momento il governo non ha cambiato nulla della manovra". mentre la Cisl parla di "un incontro molto importante sia nel metodo che nel merito" e"Stiamo lavorando per modificare la misura nel migliore dei modi, garantendo che non ci sia nessuna penalizzazione per chi si ritira con la pensione di vecchiaia e garantendo che non ci sia nessuna penalizzazione per chi raggiunge al 31 dicembre 2023 i requisiti attualmente previsti. Questo per tutti, non solo per il comparto sanità", ha detto Meloni. "Per il comparto sanità si sta valutando un ulteriore meccanismo di tutela in modo da ridurre la, ha aggiunto., taglio ma "graduale" per chi sceglie l'anticipo e il mantenimento dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2023: sarebbero queste, secondo quanto si apprende, le ipotesi avanzate dal governo al tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi per rivedere la stretta sulle pensioni di medici, sanitari e altre categorie della Pa previste in manovra. Dall'esecutivo è stato spiegato che si sta ancora "lavorando" per rivedere l'articolo 33 che taglia le aliquote di rendimento delle pensioni di alcune categorie, sottolineando che vanno rispettati i vincoli di bilancio.Intanto, dal prossimo gennaio pensioni un po' più pesanti, anche se non allo stesso modo per tutti. Il governo ha fissato per il prossimo anno l'adeguamento all'inflazione al 5,4%. Ma in forza del meccanismo a fasce che garantisce la perequazione piena solo agli assegni fino a circa 2.200 euro, gli aumenti saranno diversificati, fino ad un massimo di