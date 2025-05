Everli, shopper confermano intesa azienda- sindacati

(Teleborsa) - Gli shopper dinno approvato definitivamente con oltre il 71% dei votanti,idil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp. I 1.800 shopper dell’azienda potranno così contare su ulteriori garanzie legate alla propria attività di lavoro autonomo, grazie ad un accordo che rappresenta un modello nel settore delle consegne a domicilio e della gig economy.L’ intesa - spiega la nota -d è frutto di un costante lavoro di sintesi e di confronto tra azienda, sindacati e lavoratori soprattutto in merito alle esigenze principali degli shopper.o rende stabile un sistema di regolamentazione aziendale che favorisce la valorizzazione dell’affidabilità, dell’esperienza maturata, della professionalità e della qualità del servizio offerto dagli shopper. Il sistema bilancia l’esigenza di incentivare comportamenti virtuosi con il rispetto del principio di equità e pari opportunità per tutti gli shopper coinvolti.L’intesaone delle proposte di incarico e il funzionamento dell’indennità di disponibilità prevista dall’Accordo Nazionale, nonché bonus ed incentivi per gli shopper più esperti. L’intesa comprende anche disposizioni sul bilanciamento tra tempi di vita e tempi di lavoro e sulla sicurezza sul lavoro.“L’approvazione dell’accordo rappresenta un ottimo risultato per tutte le parti coinvolte e dimostra che il confronto e il dialogo aperto sulle esigenze concrete dei lavoratori possono condurre a risultati importanti e senza precedenti nel settore in cui Everli opera - ha commentatoCeo di Everli – Crediamo da sempre che non sia possibile raggiungere risultati di rilievo senza dare attenzione agli shopper che rappresentano il volto dell’azienda presso i nostri clienti”