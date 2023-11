Novavax, OMS autorizza uso di emergenza del vaccino COVID aggiornato

Novavax

(Teleborsa) -, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, ha annunciato che al vaccino Nuvaxovid XBB.1.5 COVID-19 (NVX-CoV2601) è stato assegnato l'per l'immunizzazione attiva per prevenire il COVID-19 negli individui di età pari o superiore a 12 anni.L'EUL assiste gli stati membri dell'OMS nella valutazione dei vaccini con l'obiettivo die consente ai 194 stati membri dell'OMS di accelerare le approvazioni normative per importare e somministrare il vaccino."LEmergency Use Listing dell'OMS del nostroconsente approvazioni normative accelerate per i suoi 194 Stati membri e per le agenzie di approvvigionamento delle Nazioni Unite, come l'UNICEF, supportando così un accesso equo al nostro vaccino in tutto il mondo", ha affermato John Jacobs, Presidente e Amministratore delegato di Novavax."Le aree rurali o difficili da raggiungere possono trarre vantaggio dalladel nostro vaccino - ha aggiunto - Nell'ambito di un portafoglio di vaccini diversificato, il nostro vaccino può svolgere un ruolo importante nel contribuire a proteggere le persone in tutto il mondo dalle varianti più recenti"