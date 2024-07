Johnson & Johnson taglia le stime di profitto annuale dopo le acquisizioni

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha chiuso ildel 2024 con una crescita delledel 4,3% a 22,4 miliardi di dollari (sopra i 22,3 miliardi di dollari attesi) con una crescita operativa del 6,6% e una crescita operativa rettificata del 6,5%. La crescita operativa rettificata escludendo il vaccino COVID-19 è stata del 7,1%. L'utile per azione (EPS) è stato di 1,93 dollari, in calo del 5,9% a causa di oneri speciali una tantum, mentre l'di 2,82 dollari (vs attese per 2,70 dollari) è aumentato del 10,2%."La performance del secondo trimestre di Johnson & Johnson riflette la nostra costante attenzione al progresso della prossima ondata di innovazione medica e ha portato a forti vendite e a una crescita degli utili operativi rettificati per azione - ha affermato- Con una solida pipeline, i prossimi traguardi normativi per RYBREVANT e TREMFYA, l'integrazione di Shockwave e la continua espansione dei nuovi prodotti lanciati, tra cui le lenti a contatto ACUVUE OASYS MAX 1 giorno e la nostra piattaforma VARIPULSE, disponiamo di solide basi per obiettivi a breve e lungo termine".Johnson & Johnson ha aumentato lesulle vendite operative per l'intero anno 2024 per riflettere l'acquisizione di Shockwave Medical, ma ha abbassato la guidance operativa rettificata sull'EPS per l'intero anno 2024 per riflettere il miglioramento delle prestazioni, con i costi associati alle recenti acquisizioni strategiche che hanno più che compensato il miglioramento.