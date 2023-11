Assicurazioni, Wide Group aggrega broker Abaco di Piombino

(Teleborsa) -, tra le principali società di brokeraggio assicurativo in Italia, ha annunciato l', storico broker con sede a. L'operazione consente l'ingresso in un nuovo territorio, quello toscano, e di proseguire nel piano di crescita geografica che ha visto recentemente l'aggregazione di Pico Adviser Group (broker con sede principale a Bologna) e l'acquisizione di Mida (broker con sede a Milano).Abacoè, che opera nel settore assicurativo dal 1920 prima come rappresentati delle Assicurazioni Generali e poi, dal 1993 come broker, anno in cui Franco e Francesco Stefanini hanno rilevato la società Abaco dalla Banchero & Costa di Genova. Negli anni sono state integrate e acquisite competenze specifiche nel mondo del Marine, delle Aziende Industriali, Artigiane, Enti Pubblici e in particolare nel settore del Travel. Attualmente, il broker vanta un portafoglio composto da 2.000 clienti, più di 3.700 polizze attive con"Abbiamo da poco annunciato due importanti operazioni su Milano e Bologna, oggi siamo di nuovo felici di allargare le nostre sinergie con a bordo tutta l'esperienza della famiglia Stefanini e di Abaco, da trent'anni broker presenti sul mercato toscano e con expertise per noi strategiche - ha commentato Enrico Callegaro, Head of Business Development di Wide Group - Il 2023 non è ancora concluso eche il mercato ci presenta".