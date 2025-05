Snam, Venier: terminale di Piombino sarà il più utilizzato in Europa anche nel 2025

Snam

(Teleborsa) - La scelta di mettere una"deriva da una. L'Italia aveva una quasi totale dipendenza dei suoi approvvigionamenti da paesi esteri attraverso condotte. Ora il GNL consente di poter accedere al mercato mondiale e consente di poter accedere ad altri paesi produttori, che magari sono anche molto diversi e hanno condizioni di stabilità maggiore, ma". Lo ha affermato, amministratore delegato uscente di, rispondendo alle domande degli azionisti all' assemblea in corso a San Donato Milanese Si tratta di "opzioni del paesecome era dalla Russia e quindi una condizione di strutturale debolezza dal punto di vista della sicurezza del paese", ha aggiunto.Secondo Venier, i dati dimostrano che l'infrastruttura di Piombino è "utile". "Se è venduta per il 90% per vent'anni, vuol dire che gli operatori che hanno il ruolo di portare l'energia nel paese ritengono che gli servirà per vent'anni per soddisfare quella domanda - ha spiegato - Certamente è un orizzonte temporale che copre la vita di questa infrastrutture, che sono 20 anni, e non a caso - e questo è bene ricordarlo - ile ha consentito di poter diversificare per il 50% dei suoi arrivi, con la gran parte dell'approvvigionamento del gas da paesi da cui non ricevevamo praticamente nulla, in primis gli Stati Uniti"."Allora è chiaro che, però se dobbiamo invece guardare all'utilità credo che la testimonianza della sua utilità per la sicurezza del paese sia data dal fatto che è già venduta e quindi non graverà sulle tasche dei cittadini".