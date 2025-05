Assicurazioni, S&P: anche nel 2025 polizze Vita unit-linked superano polizze vita tradizionali

(Teleborsa) - Lecontinuano a superare le polizze vita tradizionali, con una crescita annua prevista rispettivamente del 10% e del 5%, con le attuali incertezze del mercato che non ridurranno l'attrattiva delle assicurazioni Vita. È quanto prevedein uno studio dedicato a una view sulitaliano nel 2025.S&P prevede che ineldiminuiranno, con riscatti di prodotti di risparmio vita inferiori all'8% nel 2025, con una crescita dei premi superiore all'inflazione per gli assicuratori del, dovuta al miglioramento della performance di sottoscrizione e alla frequenza stabile dei sinistri auto.Secondo lo studio, inoltre, leaumenteranno di circa il 6% all'anno nel periodo 2024-2026 a causa dell'aumento della domanda di assicurazioni sanitarie e immobiliari. Lacontro il rischio di catastrofi naturali per le imprese a partire dall'ottobre 2024 potrebbe portare a un'ulteriore crescita dei premi.