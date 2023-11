Tecma Solutions lancia Loan Configurator per semplificazione accesso a mutuo ipotecario

Tecma Solutions

(Teleborsa) -, Tech Company leader nello sviluppo di piattaforme software e contenuti digitali per il business del Real Estate, e Crea.Re Digital, societa` fintech focalizzata sulla mediazione di mutui ipotecari per l’acquisto di immobili, hanno annunciato unache coinvolge alcuni dei principali istituti di credito italiani. Un nuovo format inedito che prevede un’integrazione tecnologica a supporto della semplificazione del processo di accesso al mutuo ipotecario per chi acquista una nuova casa in costruzione.Questo traguardo - spiega una nota - e` stato annunciato oggi da TECMA alla presenza degli organi di stampa, operatori del settore del Real Estate, i vertici di Crea.Re Digital ed il management degli istituti di credito con cui Crea.Re Digital ha sottoscritto o con cui sta finalizzando le convenzioni e detentori di una quota di mercato stimata superiore al 50%, tra cui(Gruppo).Le soluzioni di finanziamento indirizzate alle iniziative immobiliari di nuova costruzione molto spesso si traducono, nello scenario attuale, in un conseguente rallentamento nell’incontro ideale fra domanda – rappresentata dagli acquirenti dei nuovi immobili in cerca delle migliori condizioni di mercato per il proprio mutuo - ed offerta – rappresentata sia dagli operatori del settore immobiliare attivi nel settore delle nuove costruzioni che dagli istituti di credito in cerca di clienti target per le proprie soluzioni creditizie.In questo complesso scenario, reso oggi piu` sfidante dalla rapida ascesa dei tassi di interesse, nasce la partnership, modellata per rispondere in maniera tempestiva alle mutate esigenze di tutti gli stakeholders coinvolti: acquirenti, developers ed operatori attivi nella commercializzazione delle nuove costruzioni ed istituti di credito. L'obiettivo e` quello di semplificare l’accesso al mutuo ipotecario attraverso una strategia vincente che velocizza l’incontro tra domanda e offerta grazie a un comune denominatore: la tecnologia.Il format consentira` ai tutti i clienti che acquistano casa in operazioni immobiliari valorizzate con la piattaforma tecnologica di TECMA, di accedere tramite il software ‘Loan Configurator’ ad offerte di mutuo personalizzate e studiate su misura dagli istituti di credito per la specifica operazione immobiliare, attivando le migliori condizioni economico/finanziarie e servizi di supporto mirati, grazie all’intervento di Crea.Re Digital, operatore iscritto all’albo OAM e specializzato nella mediazione digitale del credito. Un mix di prodotto e servizio esclusivo per i nuovi sviluppi residenziali che produce vantaggi per tutti gli stakeholders: operatori di settore (il cliente acquista casa piu` serenamente sapendo che avra` accesso alle migliori condizioni di mercato), cliente finale (semplificazione del processo, veloce, guidato), banche (raggiungimento di clienti a target sulle nuove costruzioni). Semplice, veloce, gratuito, completamente digitale.Questi gli argomenti introdotti nel corso dell’evento moderato da Giulia Cimpanelli di Repubblica Affari & Finanza, che ha visto gli interventi di Pietro Adduci e Gabriele Riva, Amministratore Delegato e Direttore Generale di TECMA, Andrea Tessitore, Presidente di Crea.Re Digital. E` intervenuto inoltre al panel di discussione Marco Grillo, Amministratore Delegato di Abitare In S.p.A., uno dei primi early adopter della nuova tecnologia.afferma: “Con l’incremento dei tassi di interesse, semplificare l’accesso al mutuo ipotecario sara` una strategia vincente per velocizzare incontro tra domanda e offerta nei prossimi 24 mesi per i nuovi sviluppi immobiliari.sulla base delle caratteristiche dell’immobile acquistato a condizioni economico-finanziarie particolarmente vantaggiose. La leadership di mercato di TECMA per le soluzioni tecnologiche del real estate, utilizzata negli ultimi 3 anni per valorizzare circa 10.000 unita` immobiliari, ed un progetto di ricerca avviato due anni fa e conclusosi nel primo semestre del 2023, ci ha consentito di strutturare un prodotto digitale che ha un time to market particolarmente centrato e dara` un boost ulteriore alla nostra strategia industriale di crescita nei prossimi mesi”.commenta: "Siamo, realta` che vanta in Italia oltre 6.000 unita` residenziali in vendita attive sulle piattaforme proprietarie di cui 2.000 gia` indirizzate su ‘Loan Configurator”. Questi dati proiettano potenzialmente Crea.Re Digital a diventare un primario operatore nei mutui online sulle nuove costruzioni».