Commercialisti plaudono stop a emendamenti per estensione attività a tributaristi

(Teleborsa) -ha espressoda parte della Commissione Bilancio del Senato di alcunicon i quali si intendeva, legittimarli quali soggetti incaricati all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e estendere anche agli iscritti a tutte le associazioni della L. 4/2013 le norme di tutela per i casi di infortunio, malattia e ricovero del professionista iscritto all’Ordine."E’ un fatto estremamente positivo che il Senato abbia respinto questi emendamenti", commenta il presidente, aggiungendo "constatiamo però con rammarico che ancora una volta si è dovuto assistere a tentativi di equiparazione con la nostra professione costituzionalmente qualificata"."Duole riscontrare – aggiunge - lacreato dalla legge 4/2013 presso il MIMIT che intendel’infinito mondo delle associazioni di esercenta quelle riferibili alle. Elenco che comprende migliaia di associazioni che radunano attività di ogni tipo, essenzialmente intellettuali, ma certo estranee alle attività tipiche dei professionisti ordinistici che i cittadini ben conoscono e verso i quali nutrono una fiducia precostituita proprio dal percorso superato per acquisire quella specifica qualifica professionale".Il Consigliere nazionale dei commercialisti,, sottolineache "di rango costituzionale (art. 33, co. 5 Cost.), non si comprende a quale interesse pubblico dovrebbero rispondere norme che rendessero possibile a soggetti non abilitati attività che leggi specifiche hanno attribuito ai Commercialisti, evidentemente proprio a tutela della fede pubblica".