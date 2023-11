Eventi e scadenze del 30 novembre 2023

Giovedì 23/11/2023

(Teleborsa) -- Milano - IV edizione dell’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, organizzato da Italian Insurtech Association. Quest’anno il Summit ha più date con speaker italiani e internazionali per incrementare le tematiche trattate: insurtech, fintech, AI e nuove tecnologie con focus dedicato alle nuove competenze digitali- A&DM Torino è l'unica business convention internazionale per l'industria aerospaziale e della difesa in Italia. Le aziende partecipanti hanno l'opportunità di incontrarsi, instaurare relazioni commerciali mirate e sviluppare nuovi progetti con partner provenienti da tutto il mondo- Auditorium Antonianum, Roma - Incontro pubblico con le istituzioni e Tavola rotonda, con tecnici ed esperti, sul Piano nazionale per il settore. Tra gli interventi, i Ministri Salvini, Lollobrigida e Tajani- La 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si svolge a Dubai. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale e sul raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi- Milano - Evento promosso da 3D0TS Capital Advisory e organizzato dal Nasdaq in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Esponenti del Nasdaq, dei mercati europei e delle maggiori banche d’affari illustreranno tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali statunitense per accelerare e accrescere il finanziamento e lo sviluppo delle imprese italiane- Roma - All'evento verranno approfonditi i temi centrali nell'evoluzione del contesto socio-economico del Paese dal titolo “Valore Pubblico Valore INPS”. Parteciperanno, assieme a esperti del mondo accademico e delle professioni, i ministri Marina Calderone e Paolo Zangrillo- Bruxelles - Il 5° Forum della BCE sulla Supervisione Bancaria dal tema "Europe: banking on resilience" che si svolge ogni due anni e riunisce policymaker di alto livello, accademici, dirigenti finanziari ed esperti per discutere sulle attuali evoluzioni nel settore bancario e nella supervisione. Interviene Christine Lagarde- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori09:30 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Evento di Intesa Sanpaolo e Fondazione Raffaele Mattioli. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Gian Maria Gros-Pietro e il Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina di Intesa Sanpaolo e Antonio Patuelli, Presidente ABI. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica09:30 -- Milano - All'evento di MOST "Futuro in movimento – From research to business" parteciperanno, tra gli altri, i Ministri Bernini e Salvini, il Presidente di MOST e i CEO di Trenitalia, Fincantieri, A2A e Autostrade per l’Italia10:30 -- Fiera di Roma - Gruppo BCC ICCREA. In presenza di vari esponenti del mondo economico, sociale, politico e finanziario italiano, si terrà il Convegno per celebrare il 60° anniversario dalla costituzione di ICCREA. Interverrà, tra gli altri, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta11:00 -- Università Europea di Roma - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico 2023-2024 dell’Università Europea di Roma11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di ottobre 202311:00 -- Palazzo Marescialli, Roma - Il Presidente Sergio Mattarella sarà al Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura14:30 -- Torino - La Banca d'Italia organizza il seminario "La transizione all'auto elettrica: passato, presente e futuro del settore automotive italiano"15:15 -- Durante il Forum, organizzato da The European House – Ambrosetti e Fondazione IBM Italia, verranno presentati in anteprima i risultati dell’edizione 2023 del Rapporto annuale dell’Osservatorio Strategico. Parteciperanno i massimi esponenti istituzionali e della business community- Regolamento BOT- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive