Il mese dell'educazione finanziaria si sposta a novembre

(Teleborsa) - Il 1° novembre prenderà il via la. L'appuntamento è promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin). Associazioni, istituzioni, imprese, fondazioni, pubbliche amministrazioni e ogni altra organizzazione che voglia realizzare iniziative nel campo dell'educazione finanziaria può presentare la propria candidatura dal 2 settembre al 18 ottobre 2024.Da quest'anno l'appuntamento italiano più importante legato all'educazione finanziaria, rispetto al mese di ottobre come nelle passate edizioni.Per tener conto della nuova collocazione, saranno, quali ad esempio quelli collegati con la World Investor Week (WIW) 2024 promossa dalla International Organization of Securities Commissions (IOSCO).Come per le precedenti edizioni, il Mese sarà l'occasione per promuovere, attraverso eventi e iniziative in tutta l'Italia, lo sviluppo delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e per richiamare l'attenzione su quanto sia importante acquisirle a ogni età."Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani": è questo loscelto quest'anno, che accompagnerà la manifestazione anche per le edizioni future. Lo slogan rappresenta un invito a dedicare tempo alla formazione sui temi della finanza personale, non solo per prendere decisioni più consapevoli, ma anche per far fronte a eventuali imprevisti futuri.Tra le novità di quest'anno c'è l'istituzione della, promossa dal Comitato Edufin e dalla Guardia di Finanza e patrocinata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rivolta in particolare ai giovani delle scuole.Confermati anche quest'anno due importanti appuntamenti nell'ambito del Mese: la settimana dell'educazione, in programma dal 18 al 24 novembre, e la giornata dell'educazioneIl Comitato Edufin, attualmente diretto da, è composto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione e del merito, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca d'Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.