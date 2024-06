Eventi e scadenze del 28 giugno 2024

Lunedì 24/06/2024

Giovedì 27/06/2024

Venerdì 28/06/2024

(Teleborsa) -- Indagine sulle imprese industriali e dei servizi- Busalla - L'evento riunirà alcuni tra i più autorevoli rappresentanti delle agenzie spaziali, dell'università e dell'industria accanto ad esposizioni, mostre, esercitazioni e laboratori. Attesi gli astronauti Paolo Nespoli e Andrea Patassa- Bruxelles - I leader dell'UE discuteranno di vari temi, tra i quali Ucraina, sicurezza e difesa, relazioni esterne e prossimo ciclo istituzionale. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Roma, Palazzo Wedekind - L'evento ha la finalità di raccogliere opinioni e proposte formulate dagli stakeholder, pubblici e privati, in relazione a tematiche di particolare rilevanza macroeconomica e di interesse per il contesto nazionale e internazionale- La Vice direttrice generale di Banca d'Italia, Chiara Scotti, interviene alla Conferenza congiunta organizzata da Banca d'Italia, Euro Area Business Cycle Network (EABCN), European University Institute (EUI) e CEPR- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Debito estero dell'Italia; €-coin; Ita-coin10:00 -- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Maggio 202410:30 -- Ostia - Il Presidente Mattarella sarà all'evento inaugurale della campagna della Lega Navale Italiana "Mare di Legalità"11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Sicilia" (Pubblicazione ore 11:00 e Presentazione pubblica ore 16:00)- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale relativa al semestre che si chiuderà il 30 aprile 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023