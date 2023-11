Green Bond, Alerion chiude in anticipo l’offerta: già raggiunto ammontare massimo

Alerion

(Teleborsa) - L'offerta al pubblico delle obbligazioni green denominate “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029” avviata in data odierna, è stata chiusa anticipatamente grazie alla forte domanda degli investitori che ha permesso di raggiungere l’ammontare massimo di Euro 170 milioni nel corso della mattina.Nell’ambito dell’Offerta, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 170 milioni ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 170.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.La data di emissione delle Obbligazioni, coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse, è il 12 dicembre 2023. La data di scadenza del prestito obbligazionario è il 12 dicembre 2029.Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 12 giugno e il 12 dicembre di ogni anno, a partire dal 12 giugno 2024. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.rende noto inoltre che è stata presentata all’Irish Stock Exchange plc, che opera come Euronext Dublin, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato. È stata altresì richiesta l’ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul mercato telematico delle obbligazioni regolamentato da Borsa Italiana mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana.La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la Data di Emissione delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.