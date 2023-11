Sita aiuta Swiss a evitare le turbolenze grazie a una tecnologia in grado di prevedere le condizioni meteorologiche

(Teleborsa) -è ora in uso su tutta la flotta di(SWISS) per consentire ai suoi piloti di anticipare ed evitare, come le. Questa soluzione IT è l'unica applicazione digitale attualmente sul mercato, in grado di aggregare più fonti meteorologiche per una maggiore precisione e affidabilità delle previsioni del tempo. Sempre più compagnie aeree optano per soluzioni elettroniche di rilevamento meteorologico per aiutare i piloti a pianificare meglio ed evitare condizioni meteorologiche avverse.Evitare condizioni meteorologiche avverse come le turbolenze massimizza la, dimostrando l'importanza dellee del rilevamento delle turbolenze in volo. Gli attuali radar meteorologici di bordo non sono in grado di rilevare le turbolenze atmosferiche. Le previsioni di turbolenza contenute nelle carte meteorologiche utilizzate oggi in aviazione non sono dettagliate o precise in termini di tempo e spazio.La soluzione SITA eWAS offre allecome SWISS una maggiore affidabilità e precisione nelle previsioni di turbolenza. Contiene una previsione di turbolenza ad alta risoluzione del servizio meteorologico tedesco,(DWD), oltre a molti altri prodotti e fonti meteorologiche. SITA eWAS visualizza anche le misure di turbolenza in tempo reale di altri aerei in tutto il mondo, in modo simile alla segnalazione della congestione del traffico stradale per le mappe stradali. La IATA aggrega questi dati di misurazione della turbolenza anche con quelli rilevati dagli aerei SWISS., CEO di SITA FOR AIRCRAFT, ha dichiarato: "Con soluzioni come SITA eWAS che mettono i piloti in grado di mitigare le turbolenze, SWISS può dedicare più tempo a volare e meno a gestire le interruzioni"., Responsabile delle operazioni di volo di SWISS, ha aggiunto: "Abbiamo scelto SITA eWAS, perché l'applicazione fornisce una visione avanzata e completa della situazione meteorologica, sia durante la pianificazione del volo che a metà volo. Siamo lieti di poter creare una situazione di dati più precisa per il nostro equipaggio di cabina di pilotaggio e di aumentare di conseguenza la sicurezza di volo e il comfort per i nostri passeggeri".Ildell'applicazione viene visualizzato dai piloti su un'interfaccia di facile utilizzo con, che consentono di visualizzare i piani di volo in base alle condizioni meteorologiche in tempo reale. Dotando i piloti di questo quadro avanzato e completo delle condizioni meteorologiche, si migliora la loro capacità di individuare le turbolenze atmosferiche e si consente loro di adattare le traiettorie di volo, se necessario. Ciò significa voli più sicuri e confortevoli con un rischio minore di perturbazioni meteorologiche.