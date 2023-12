Toscana Aeroporti, 7,7 milioni di viaggiatori nei primi 11 mesi

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha comunicato che a2023 è stato registrato un traffico di. Rispetto allo stesso periodo del 2022, l'incremento è del +12%, con una crescita sia per lo scalo fiorentino Amerigo Vespucci (+25,4%) sia per il pisano Galileo Galilei (+3,9%)., negli aeroporti della Toscana sono transitati, in aumento del +22,5% rispetto al 2022, sostanzialmente in linea con il periodo pre-Covid (-0,6% rispetto al 2019). Si tratta del terzo miglior risultato di sempre, dopo il boom degli anni 2018 e 2019.Negli 11 mesi, Toscana Aeroporti ha gestito un(Amburgo, Amman, Belgrado, Bilbao, Dusseldorf, Glasgow PIK, Kos, Lione, Marsiglia, Oslo TRF, Porto, Tolosa). Nello specifico, si tratta di 83 rotte internazionali e 12 domestiche, operate da 35 compagnie aeree"I risultati di traffico dei primi 11 mesi del 2023 degli scali di Firenze e Pisa sonoperché ci consentono di tornare al livello di traffico pre-Covid che rappresentò un anno record per i due aeroporti - ha affermato il presidente di Toscana Aeroporti,- Il ritorno a un traffico sostenuto su entrambi gli scali testimonia la validità delle scelte strategiche adottate in questi difficili anni e la strategicità del sistema aeroportuale toscano in cui i due scali possono crescere sinergicamente con vocazioni distinte ma equamente indispensabili".