Saipem, ricavi e margini in crescita nel semestre

Saipem

(Teleborsa) - I risultati semestrali e trimestrali dievidenziano la continua crescita di ricavi e margini, l’accelerazione nella generazione di cassa ed il consolidamento finanziario e patrimoniale.Nel primo semestre 2024, il Gruppo ha realizzatopari a 6.418 milioni di euro, +20% rispetto al corrispondente periodo del 2023; EBITDA adjusted : 565 milioni di euro, +38% rispetto al corrispondente periodo del 2023.Nel secondo trimestre del 2024 i risultati del Gruppo sono stati pari a: Ricavi: 3.371 milioni di euro, +22% rispetto al corrispondente trimestre del 2023; EBITDA adjusted: 297 milioni di euro, +36% rispetto al corrispondente trimestre del 2023.L'dei primi sei mesi raggiunge 118 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 40 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.Ilnetto si attesta a 178 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al primo semestre del 2023.nei primi sei mesi del 2024 ammontano a 7 miliardi di euro, a conferma della buona domanda di mercato e della competitività dell’offerta del Gruppo, soprattutto nelle attività offshore e nei grandi progetti integrati.Il, pari a circa 30 miliardi di euro, e la robusta pipeline commerciale aumentano ulteriormente la visibilità sugli obiettivi del Piano Strategico 2024-2027.per il 2024.Lanetta pre-IFRS 16 al 30 giugno 2024 è positiva per 394 milioni di euro. La posizione finanziaria netta comprensiva della lease liability IFRS 16, pari a 542 milioni di euro, è negativa per 148 milioni di euro.