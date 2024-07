Nel 2027 i primi aerotaxi elettrici tra Malpensa e Milano

(Teleborsa) -che faranno la spola tra l’aeroporto di Malpensa e il centro di Milano.getta le basi per lo sviluppo di una rete di vertiporti per aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) destinata ad estendersi progressivamente dalla Lombardia al nord Italia. Un piano di espansione che coinvolge in una joint-venture, oltre asono previsti investimenti per poco più di 30 milioni di euro. Fattore abilitante fondamentale per l’intero progetto è la partnership con ENAC, che ha pubblicato un regolamento nazionale completo – il primo di questo genere in Europa – per gli aeromobili VTOL, posizionando l’Italia come leader nell’introduzione della Mobilità Aerea Innovativa in Europa. La scelta di avviare il progetto inperché la mobilità aerea locale possano avere successo garantendo viaggi più veloci e a basse emissioni tra le principali località. L’aerotaxi sviluppato da Lilium, le cui operazioni dovranno essere autorizzata dall’Easa per l’impiego nei cieli europei, è in grado di trasportare da 2 a 7 persone, a una velocità fino a 300 chilometri orari e un’autonomia fino a 190 chilometri.