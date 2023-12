USA, nuove sanzioni per violazioni del price cap su petrolio russo

(Teleborsa) - L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha impostoche hannostabilito dalla comunità internazionale come sanzione contro l'invasione russa dell'Ucraina."L'applicazione del price cap al prezzo del petrolio russo è una priorità assoluta per gli Stati Uniti e i nostri partner della coalizione - ha affermato il- Prendendo di mira queste compagnie e le loro navi, stiamo sostenendo il duplice obiettivo del tetto massimo dei prezzi, limitando i profitti della Russia derivanti dal petrolio e promuovendo nel contempo la stabilità dei mercati energetici globali".Il tetto al prezzo del greggio è entrato in vigore nel dicembre 2022 con un tetto sul petrolio greggio russo a 60 dollari al barile. Le navi NS Champion, Viktor Bakaev e HS Atlantica trasportavano greggio russo degli Urali a undopo l'entrata in vigore del tetto massimo. Le tre navi hanno utilizzato i servizi di personale statunitense durante il trasporto del petrolio greggio di origine russa.Sterling Shipping Incorporated, con sede negli(EAU), è il proprietario registrato della NS Champion. Streymoy Shipping Limited, con sede negli, è il proprietario registrato della Viktor Bakaev. HS Atlantica Limited, con sede in, è il proprietario registrato della HS Atlantica.Come risultato dell'azione odierna,e gli interessi nelle proprietà delle persone di cui sopra che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all'OFAC. Inoltre, vengono bloccate anche tutte le entità che sono possedute, direttamente o indirettamente, per il 50% o più da una o più persone bloccate. Tutte leda soggetti statunitensi o all'interno (o in transito) negli Stati Uniti che coinvolgono proprietà o interessi in proprietà di persone designate sono vietate a meno che non siano autorizzate dall'OFAC.