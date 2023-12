Enac, Di Palma: “visione condivisa per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione del comparto”

Eni

(Teleborsa) - “Condividere l’obiettivo di un’aviazione green per la decarbonizzazione del comparto e per la tutela del pianeta, secondo il principio No Country Left Behind”. Così il Presidente Enacintervenendo al side event organizzato daa Dubai, nell’ambito dei lavori, ospitato nel Padiglione Italia. “Come emerso anche nella recentedell’, il modo migliore – ha continuato il Presidente - per perseguire il nostro obiettivo è investire in carburanti sostenibili per l’aviazione, i cosiddetti SAF e, soprattutto, carburanti a basse emissioni di carbonio (LCAF). A questo proposito l’Italia, con Eni, investirà nella produzione di Sustainable Aviation Fuels per diventare il maggior produttore nel 2030. Ipotrebbero essere utilizzati già oggi, data la loro compatibilità con gli aerei in servizio e la tecnologia di combustione dei motori prevalente. Anche se può sembrare eufemistico, se vogliamo raggiungere l’obiettivo “emissioni nette zero”, dobbiamo agire ora"."Questo è il futuro, una nuova mobilità aerea verso la reale riconciliazione con l’ambiente, considerato che il trasporto aereo non è solo un business importante, ma è anche un ponte tra diverse realtà culture in nome della pace tra i popoli", ha concluso Di Palma.