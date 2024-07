Alessio Quaranta (ENAC) riconfermato presidente dell'ECAC

(Teleborsa) - Il, è stato confermato, l’organizzazione paneuropea che riunisce le autorità dell’aviazione civile dei 44 Paesi membri (27 comunitari più 17 non comunitari).L'elezione, a larga maggioranza e senza alcun voto contrario, è avvenuta oggi, 10 luglio 2024, a Strasburgo, nell’ambito del 201 Comitato di coordinamento dell’ECAC. Il mandato del Presidente ECAC hae fa emergere, ancora una volta, il ruolo di prestigio dell’Italia e dell’Enac nel panorama aeronautico europeo e internazionale.Alessio Quaranta, nell’esercizio del suo ruolo di Presidente ECAC, continuerà a operare, dopo gli anni difficili della pandemia e nell’attuale complesso quadro geopolitico, per rafforzare la dimensione paneuropea dell’Organizzazione; sostenere i suoi Stati membri nello sviluppo e nella promozione di posizioni e soluzioni armonizzate; favorire lo sviluppo delle tecnologie emergenti, la mobilità aerea innovativa, i voli sub-orbitali commerciali; potenziare un’aviazione civile paneuropea inclusiva, sostenibile e intermodale.Il Presidente dell’Enac,, anche a nome del CdA, si è congratulato con il Presidente dell’ECAC: "Auguro al DG Alessio Quaranta un buon lavoro per questo secondo mandato in ECAC, certo che continuerà a fornire il suoper accompagnare il comparto verso il futuro dell’aviazione civile europea, cogliendo le sfide che ci attendono, come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, la crescita del traffico, gli investimenti infrastrutturali e le nuove frontiere della terza dimensione e dei voli suborbitali".