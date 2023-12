MITO Technology lavora a nuovo fondo dedicato al climate tech

(Teleborsa) -, il fondo di venture capital lanciato da MITO Technology a dicembre 2018 e dedicato alla valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità, hacon 24 partecipazioni. Gli investimenti erano già stati conclusi a inizio 2023, con un anno di anticipo rispetto al previsto, si legge in una nota.Tra gli elementi distintivi nella gestione del primo fondo di MITO Technology, vengono segnalati: l'aver concluso, già nel periodo di investimento del fondo, ben, realizzati insieme a 15 investitori, finanziari e industriali, molti dei quali internazionali; la presenza di donne tra i founders in oltre un terzo delle start-up di portafoglio; l'avere conclusooriginati da università e enti pubblici di ricerca sparsi in tutto il territorio italiano; la presenza sui mercati internazionali di circa il 50% delle start-up di portafoglio.I partner di MITO Technology - Andrea Basso, Alberto Calvo, Michele Costabile, Francesco De Michelis e Massimiliano Granieri - stanno ora preparando ilche sarà chiamato MITO Tech Ventures I e sarà dedicato alIn particolare, guarderà alledi anidride carbonica in campo energetico, nella costruzione di aree e ambienti, nella mobilità, nell'industria pesante, nella produzione alimentare e nello sfruttamento del territorio.