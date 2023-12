Decreto flussi, click day "beffa": in 4 minuti superata la quota fissata

(Teleborsa) - Il 2 e il 4 dicembre 2023 hanno preso avvio i primi, le cui procedure riguardano, complessivamente, 52.770 quote di ingresso. Il 2 dicembre, spiega una nota del Viminale, nei primi 4 minuti dall'avvio, risultavano trasmesse, per il lavoro subordinato non stagionale, 50.576 istanze rispetto alle 39.030 quote previste. Ad oggi il numero di domande inoltrate è di 242.826. Il 4 dicembre, nei primi 4 minuti, risultavano trasmesse, per l'assistenza familiare, 11.363 domande rispetto alle 9.500 quote previste. Il numero di istanze presentate è arrivato ieri a 76.711. Le restanti 4240 quote, delle complessive 52.770, hanno riguardato la conversione dei permessi di soggiorno e l'ingresso dei lavoratori italiani residenti in Venezuela."Le istanze – commenta ilin una nota – sono state tutte regolarmente acquisite dalla piattaforma telematica del Viminale, che ha sempre mantenuto la sua regolare operatività pur a fronte di elevati e contestuali picchi di accesso che in alcuni limitati casi hanno generato tempi di attesa più lunghi per il completamento della procedura. Si sta già procedendo a distribuire telematicamente, per ambito provinciale, le domande presentate a ciascuno Sportello Unico per l'Immigrazione. Le istanze verranno istruite nel rispetto dell'ordine cronologico e nel limite delle quote".Ilconsidera il click day una "ennesima beffa" per il lavoro domestico perché le famiglie sono riuscite a prenotare solo una su 9 delle persone richieste per l'assistenza familiare. Deisolo 9.500 destinati al settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria. "Una quota non sufficiente – sottolinea il patronato Inca-Cgil in una nota – a coprire il fabbisogno delle famiglie e del settore stesso, tanto che, sul portale dei servizi del Ministero dell'Interno, sono state inserite durante il periodo di pre-compilazione: 86.074 domande per questo settore, 253.473 relative al lavoro subordinato non stagionale e 260.953 relative al lavoro stagionale, per un totale di. Si può dire che, solo una domanda su 9 sarà accolta quest'anno". Le 607.904 domande rappresentano un'entrata per le casse del governo pari a. "Le domande devono essere trasmesse solo telematicamente e, nel giorno del click day, si sono confermati, per l'ennesima volta, tutti i limiti del decreto flussi – commenta–, anche dal punto di vista informatico: il Portale dedicato del Ministero dell'interno è andato in tilt e si è visto un pesante rallentamento nell'invio delle domande e quindi una penalizzazione per chi aveva necessità di richiedere il nulla osta per un lavoratore del settore". Secondo il patronato, "ferma restando la necessità di riforma normativa, con il superamento della Legge Bossi-Fini, nel frattempo è necessario garantire a tutti la certezza di poter concorrere in modo paritario, in quanto ad oggi il nulla osta al lavoro subordinato viene concesso a chi arriva prima ad inviare la richiesta. Invitiamo nuovamente il Ministero dell'Interno e agli altri Ministeri interessati a riaprire il tavolo di confronto con i patronati per trovare soluzioni a questi problemi affinché non si ripresentino anche il 7 febbraio data del prossimo click day"."Il click day è un fallimento che di fatto genera gravi ingiustizie, lavoro nero e clandestinità – commenta–. Per il 2023 il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione 136mila quote di ingresso: al termine della fase di precompilazione, risultavano inserite 607.904 istanze. Numeri che trasformano l'invio delle istanze in un terno al lotto, nonostante si abbiano quasi sempre tutti i requisiti per ottenere il lavoro e il titolo di soggiorno. Ogni anno la procedura si arricchisce di nuovi documenti da produrre, nuovi costi da sostenere per confezionare la domanda, nuovi dubbi a cui la Pubblica Amministrazione fornisce risposte in corsa. Nei 26 giorni consentiti per la precompilazione abbiamo messo impegno e precisione nella preparazione delle istanze. Ma è un'esperienza frustrante, perché davanti si hanno le storie e le speranze di migliaia di persone che sognano una vita migliore, ma anche le aspettative delle aziende che su quelle risorse programmano la propria attività produttiva e le famiglie che a quella persona affidano gli affetti più cari".Le Acli ribadiscono la necessità dia favore di un ri-disegno della legge quadro sull'immigrazione. "Chiediamo l'introduzione di visti per ricerca lavoro e di meccanismi di regolarizzazione di persone già presenti in Italia con proposte lavorative concrete. Serve una riforma che sia strutturale, di sviluppo e di ampio respiro. La mobilità umana – conclude– è un dato di fatto, la crisi demografica e la sostenibilità dei nostri sistemi economici un'evidenza: fattori che indicano chiaramente la necessità di mettere nel cassetto innanzitutto la Bossi-Fini".