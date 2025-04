Decreto Bollette, arriva l'approvazione del Senato: via libera al bonus di 200 euro per Isee fino a 25mila euro

(Teleborsa) - Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del. Sono stati 99 i sì, 62 i no e un astenuto per il provvedimento che prevede, tra le altre misure, anche un bonus di 200 euro per gli Isee fino a 25mila euro. Il testo era già stato approvato dalla Camera lo scorso 16 aprile e quindi diventa legge."Con il decreto bollette, divenuto legge, abbiamo scelto di sostenere famiglie e imprese nella difficile congiuntura dei prezzi energetici. Il nuovo provvedimento reca un aiuto tangibile innanzitutto a quanti sono in maggiore difficoltà economica, introducendo anche nuove norme a tutela dei consumatori", ha commentato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto."Il governo prosegue sulla strada della sicurezza energetica, che vuol dire innanzitutto diversificazione delle fonti ma anche, come accaduto in questo caso, interventi per alleviare il peso sui settori economici e sociali del Paese maggiormente esposti ai rincari", ha aggiunto.