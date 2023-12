MAIRE si aggiudica contratto per impianto SAF negli Stati Uniti

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato che la controllata NEXTCHEM (a sua volta attraverso MyRechemical) è stata selezionata da DG Fuels Louisiana per fornire il, attualmente in fase di sviluppo a St. James Parish, Louisiana (USA).L'impianto, che dovrebbe essere, produrrà 350.000 tonnellate all'anno di SAF derivato, si legge in una nota. MyRechemical è stata selezionata come technology licensor delle unità di gassificazione e di trattamento gas in grado di trattare 1.000.000 tonnellate all'anno di rifiuti derivanti dalla canna da zucchero e del residuo di estrazione proveniente dalla sua lavorazione. Il processo rappresenta il primo passo per la produzione di SAF."L'aggiudicazione è un grandesviluppate da NEXTCHEM -del Gruppo MAIRE - L'industria sta premiando la nostra esperienza e il nostro impegno nelle tecnologie a supporto della decarbonizzazione. L'essere stati selezionati per questo progetto strategico conferma che la nostra tecnologia è ben posizionata in un mercato competitivo come quello degli Stati Uniti, dove la circolarità sta giocando un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'impronta carbonica".