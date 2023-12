"Open Fiber ti premia" arriva a Mongrando: offerta valida fino al 1° aprile

(Teleborsa) -anche i cittadini e le imprese di, dove è partita la, da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante Q8, sarà riconosciuto a chi attiverà una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il primo aprile 2024.Il comune montano piemontese è infatti uno dei diversi centri interessati all'realizzata nelle zone coinvolte dal Piano BUL.Per accedere a questa opportunità basta verificare la copertura del proprio indirizzo, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce e, infine, compilare il form per ricevere il proprio voucher.Ladisponibile a Mongrando raggiungegrazie alla tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra fino all’interno degli edifici), garantendo velocità di connessione ae anche oltre. Tra le sedi pubbliche collegate il Municipio, l’asilo nido, la scuola secondaria di primo grado, la biblioteca civica, la stazione dei carabinieri e il centro polivalente.Undel territorio che non grava sul bilancio del Comune, in quanto l’infrastruttura tecnologica è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Mongrando è oggi dotato di una rete ultra broadband capace di permettere un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", afferma, field manager di Open Fiber.