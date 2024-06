“FTTS: Fiber To The School”, scuola e imprese unite nella digitalizzazione

(Teleborsa) - Cinqueda Nord a Sud del Paese, 183 studenti coinvolti, 12 maestri di mestiere esperti in telecomunicazioni, oltre 45 ore di incontri tematici, laboratori e stage. È questo il bilancio finale di “”, il progetto formativo promosso dagiunto al termine della sua settima edizione. Un percorso avviato con specificheextacurriculari nelle scuole selezionate, proseguito poi nelle diverse sedi aziendali per stage sul campo rivolti agli allievi più meritevoli.Al centro dal progetto targato ELIS-Open Fiber i temi che guardano al presente e al futuro della: tecnologia all’avanguardia, connettività al suo massimo potenziale, infrastrutture e architetture di rete, opportunità occupazionali provenienti dal comparto delle telecomunicazioni. Dall’di Bergamo all’ITI edi Napoli, passando daglidi Roma efino all’di Palermo: gli studenti di quarta e quinta hanno così partecipato con interesse e vivacità agli incontri formativi, con serrate batterie di domande ai loro interlocutori.I giovani allievi hanno potuto ascoltare in presa diretta esperienze diversificate, testimonianze di altriinvitati nelle loro scuole, chiarendo anche i dubbi sul ventaglio di scelte posto sul loro cammino. Glidei cinque istituti si sono inoltre cimentati in una vera e propria, mettendo a frutto quanto appreso nel corso degli incontri con i maestri di mestiere. Dopo la presentazione, i tutor hanno attestato la validità e l’originalità di tutti gli elaborati assegnando il titolo di miglior progetto ai ragazzi siciliani del “Vittorio Emanuele III”.“Il lavoro fatto insieme alle scuole, ai professionisti della formazione di Elis e al nostro personale specializzato è un ottimo esempio di efficacia del fare sistema nel Paese. Open Fiber è un’azienda italiana votata all’innovazione tecnologica con la passione per il futuro e per le nuove generazioni – dichiara il direttore People di Open Fiber,– Questo percorso per le competenze trasversali e l’orientamento degli studenti, giunto alla settima edizione si rafforza nella continua contaminazione e nello scambio di esperienze che portano arricchimento per tutti gli attori, sia per le ragazze e i ragazzi che per gli adulti coinvolti nei progetti. Siamo perciò di fronte – conclude Chirichilli – alla pratica e reale traduzione del concetto di incontro tra scuole e imprese, un processo concreto basato in particolare sull'ascolto e la partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte”.