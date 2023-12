Salario minimo, Salvini: irrispettoso verso chi produce lavoro e ricchezza

(Teleborsa) - "Io parlo a quanti spesso e volentieri rinunciano a fine mese al loro stipendio per pagare i loro dipendenti e collaboratori. Parlare di salario minimo penso sia irrispettoso di un privato che producee che ha una qualità di lavoro e stipendio ben superiore a quello che qualcuno vorrebbe. Imporre per norma, calando dall'alto burocraticamente un salario minimo orario, significa mettere in difficoltà tantissimi commercianti, artigiani e piccoli imprenditori". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture,, in un videomessaggio all'assemblea annuale di. Significa "per assurdo – ha affermato – portare indietro i dipendenti che in Italia sono coperti da contratti collettivi nazionali per il 97%, quasi sempre superiori rispetto a quanto previsto da qualcuno con il salario minimo".Sempre in tema lavoro, il ministro è tornata sulle polemiche sul. "Diritto allo sciopero sì, ma senza bloccare giorno e notte il Paese", ha dichiarato. "Mi sto occupando del– ha proseguito – penso allo sciopero che una minoranza di sigle sindacali ha indetto per venerdì prossimo, per 24 ore in tutto il Paese e su tutto il. Ovviamente, non voglio ledere il diritto di sciopero che è sancito, tutelato e previsto dalla Costituzione. Però devo garantire anche il diritto al lavoro, alla salute e alla mobilità per 20 milioni di italiani che ogni giorno prendono i mezzi pubblici".Quello attuale è "un momento delicato di forti cambiamenti economici", ha sottolineato Salvini. "Penso al tema delleche bisogna acquisire e aggiornare – ha detto – ci stiamo lavorando con il ministro dell'Istruzione, che punta su Its e accademie. E come Governo mandando ad esaurimento quelche, alla prova dei fatti, si è dimostrato un disincentivo al lavoro invece che una nuova opportunità di formazione. Un esaurimento del reddito, fatto salvo chi non può lavorare, che metterà sul campo forza lavoro giovane e che dovrà fare delle scelte".