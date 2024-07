Univendita per la rielezione di von der Leyen e Metsola: "Auguri per le nuove sfide Europee"

(Teleborsa) - "per lae aper il. Due donne che hanno già potuto dimostrare il loro valore e che si troveranno ad affrontare nuove importanti sfide per il nostro Continente", dichiara in una nota, la principale associazione della vendita diretta, aderente a Confcommercio."A loro va, nella convinzione che daranno ancora il massimo nell’interesse dei popoli europei, con un occhio di riguardo ai lavoratori e alle imprese che ogni giorno producono ricchezza e benessere per le nostre collettività", conclude Sinatra.