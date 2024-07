Emissioni, Salvini avverte: "no dell'Italia a qualsiasi nuova tassa"

(Teleborsa) - In Europa l'Italia sarà "contraria" a qualsiasi intervento che preveda una nuova tassa sulle emissioni, "". Lo detto il ministro delle Infrastrutture e Trasportintervenendo all'assemblea annuale di Assarmatori a Roma."Il voto dell'Italia sarà contrario a qualsiasi intervento che preveda una nuova tassa sulle emissioni. A meno che non ci sia una soluzione globale", ha detto Salvini, segnalando come si "vociferi" che a Bruxelles si vorrebbe riprendere in mano la direttiva sulla tassazione dell'energia (ETD).Il 2023 "è stato l'anno record mondiale storico di emissioni di CO2, nonostante gli investimenti miliardari", ha segnalato Salvini che appunto ha sottolineato come "mentre l'Europa utilizza risorse per abbattere di poco le emissioni, la Cina e l'India si avviano verso il picco, quindi se la decarbonizzazione è un bene, nello stesso tempo si combatte "unse non si trova una soluzione globale.