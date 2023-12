Immobiliare in frenata: compravendite case giù del 10% nel 3° trimestre

(Teleborsa) -a causa dellache ha rallentato le domande di mutuo. Nel terzo trimestre del 2023, il settore residenziale registra ancora una riduzione dei volumi di scambio, con, circa 18 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 ed unE' quanto emerge dall', secondo cui i volumi di scambio delle abitazioni mostrano una contrazione accentuata dall'inizio dell'anno e diffusa in tutte le aree del paese, senza eccezioni.la variazione negativa è(rispettivamente -12,9% e -12,6%) mentre al Nord Ovest il calo si attesta a -10,3%, tasso trascinato dalle perdite registrate nei comuni non capoluogo (-11,1%).si registra unequamente distribuito tra comuni minori e comuni capoluogo (rispettivamente -7,2% e -7,5%). Nelle Isole, invece, si osserva la diminuzione più lieve, -6,3%. Le perdite più consistenti si registrano nei comuni non capoluogo del Nord Est con un tasso tendenziale negativo del 14,1%.A livello nazionale, le compravendite di abitazioni, dove il calo è(circa 13 mila abitazioni scambiate in meno rispetto al terzo trimestre 2022), ma subiscono una decisa flessione anche nei comuni capoluogo (-9,5%).gli acquisti di abitazioni sono in calo, conche mostrano i cali tendenziali maggiori.La diminuzione degli scambi coinvolge inoltre, risultando più accentuata al crescere della superficie delle abitazioni. La gran parte delle unità immobiliari (150 mila unità) è stata acquistata da persone e(era più del 65% nello stesso trimestre del 2022), mentre solo il 41% circa è stato acquistato ricorrendo a un mutuo ipotecario (la quota era prossima al 50% nel 2022). Lerappresentanodelle abitazioni compravendute, quota ancora in flessione in questo trimestre.Esaminando i dati sul mercato delle, nel 3° trimestre del 2023, sono state locaterispetto allo stesso periodo del 2022. Di queste il 67% riguarda residenze ubicate in comuni ad alta tensione abitativa dove la flessione è pari al 5,7%, oltre un punto e mezzo percentuale superiore a quella complessiva. Ilriferito alle abitazioni con locazione registrata nel III trimestre 2023 ammonta adi euro in aumento dell’1,3%. In termini di canone, la quota riferibile a locazioni in comuni a.t.a. raggiunge il 75%.e con contratti transitori (+4,3%) e quelli agli studenti (+6,5% per le locazioni di intere abitazioni, +15,5% per le locazioni di porzioni).Non se la passa meglio il(Non residenziale), che nel terzo trimestre mostra ancoradelle compravendite si attesta a circa il 60%. Nel dettaglio, gli acquisti disubiscono unrisultato del calo registrato nel Centro (-13,1%) e nel Nord Ovest (-8,3%) che si contrappongono alla crescita registrata per le compravendite al Sud, +19%, nelle Isole, +4% circa, e nel Nord Est, +2% circa. Imostrano un lievetendenziale degli scambi, prossimo all’1%, combinazione di una crescita dei volumi nel Nord Est (+2,1%) e nelle Isole (+3,7%), un lieve calo nel Sud (-0,4%) e una sostanziale stabilità nel Centro e nel Nord Ovest. Infine, per gli immobili del, le compravenditenel terzo trimestre 2023, con tutte le aree del paese in perdita rispetto al terzo trimestre 2022, ad eccezione del Nord Est, dove i volumi aumentano di quasi il 6%.