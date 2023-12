Mutui green più convenienti dei tradizionali: un chance per l'Italia

(Teleborsa) - Nonostante ile la frenata generalizzata dei mutui,, una particolare categoria di mutui concesso è per l'acquisto di abitazioni nuove ad alte prestazioni energetiche o per finanziare con un mutuo le ristrutturazioni finalizzate al miglioramento della classe energetica, in linea con quelle prescritte dallaLa direttiva in questione, approvata dall'Europarlamento lo scorso mese di marzo, aveva fatto molto discutere per le tempistiche stringenti imposte all'efficientamento degli edifici, in quanto prevedeva il passaggio di tutti gli immobili residenziali in classe E entro il 1° gennaio 2030 e in classe D entro il 2033 per arrivare a zero emissioni entro il 2050. Ma, prevedendo nuovidi risparmio energetico al 2030 e al 2035 e lo slittamento delloanziché al 2035.Unaper l'Italia, dove si stima che glidi immobili in classe energetica E, F o G, che implicherebbe richiedere a 15 milioni di famiglie italiane una spesa di almeno 20 mila euro, per uncomplessivo di oltre. Una spesa che potrebbe essere alleggerita da incentivi fiscali e finanziata con un mutuo green, ben più conveniente dei mutui tradizionali.Dalle rilevazioni di MutuiOnline.it si evince la. Se prendiamo in considerazione un tasso fisso, che al momento rappresenta il 96% delle richieste, e simuliamo un mutuo da 200.000 euro, trentennale, richiesto da un quarantenne residente a Milano, la migliore offerta di mutuo tradizionale vede un TAN del 3,80%, rata 932 euro e TAEG 3,98%. Se si guarda, per gli stessi parametri, ad un mutuo green, lacosì come è sensibilmente: la differenza sugli interessi totali è di circa 12.500 euro.L'Osservatorio inoltre che, a causa dell’aumento dei tassi nell’ultimo anno, si è osservato undi mutui verdi con, passati dall'1,3% del mix nel 2022 al 9,6% del 2023. Gli importi medi richiesti, pari a 173.136 euro, sono rimasti pressoché stabili rispetto al 2022 e rimangono circa il 30% più alti rispetto a quelli dei mutui tradizionali (attorno ai 135mila).Nonostante la loro convenienza, lesu MutuiOnline.it nel 2023 hanno costituito, registrando una contrazione rispetto all'8,6% del 2022 a fronte di unanno su anno, dato significativamente più alto rispetto al calo del 10,3% delle transazioni degli immobili esistenti rilevato dall'Agenzia delle Entrate.