Nexi entra negli indici Dow Jones Sustainability World ed Europe

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, è(DJSI World), confermandosi ai vertici della sostenibilità a livello mondiale. Il Dow Jones Sustainability World Index traccia la performance del top 10% delle circa 2.500 maggiori aziende quotate all'interno del S&P Global Broad Market Index, mentre il Dow Jones Sustainability Europe Index traccia la performance del top 20% delle circa 600 maggiori del continente europeo.La valutazione è ottenuta in base ai risultati del Global Corporate Sustainability Assessment di S&P Global, principale punto di riferimento a livello globale nell’ambito della sostenibilità, determina le aziende da inserire nei prestigiosi indici DJSI. Nel 2023 Nexi ha ottenuto uno"L'inserimento sia nel Dow Jones Sustainability World Index che nel Dow Jones Sustainability Index Europe è per noidi Nexi nell'integrare le tematiche ambientali, sociali e di governance nella propria strategia aziendale e nel progredire con l'attuazione di azioni rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ESG aziendali - commenta l'- Questo importante traguardo è anche la conferma dell’efficacia del nostro approccio nelle politiche di sostenibilità applicate trasversalmente a tutto il gruppo".