(Teleborsa) -per idi titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 13 dicembre 2023.Per quanto riguarda il, il Tesoro non ha registrato richieste, a fronte di un'offerta per 750 milioni di euro.Il totale dei BOT inal 14 dicembre 2023 è pari a 122.056.171.000 euro.