OPAS su illimity, Banca Ifis raggiunge il 92,5% nell'ultimo giorno di riapertura

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambiopromossa dasu azioni ordinarie, risultano 3.261.780 le azioni apportate oggi 11 luglio, per un totale di 6.059.833 durante la riapertura dei termini, che si è chiusa nella giornata odierna. Il totale di adesioni dall'inizio dell'offerta risulta così pari al 91,3%. Contando anche le azioni proprietarie, la percentuale diall'offerta risulta pari alL'offerta è iniziata il 19 maggio 2025 ed2025, dopo la riapertura dei termini per 5 giorni di Borsa aperta (7, 8, 9, 10 e 11 luglio). Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity Bank acquistate sul mercato nei giorni 10 e 11 luglio 2025 non sono state apportate in adesione.Essendo statadi adesioni, Banca Ifis farà scattare un, pari a 0,1775 euro per ciascuna azione da aggiungersi al concambio proposto: 0,1 azione Ifis di nuova emissione e un compenso di 1,506 euro per ciascuna azione Illimity.