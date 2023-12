Ferrari, analisti alzano target price ma tagliano giudizio

Ferrari

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,32%.Dagli analisti diè arrivato il taglio del giudizio a Neutral dal precedente Outperform. Gli stessi esperti hanno, invece, rivisto al rialzo, il prezzo obiettivo portandolo a 340 euro dai 330 indicati in precedenza. Anche l'ufficio studi diha ridotto la valutazione a Hold dalla precedente Buy, alzando al contempo il target price a 340 euro da 325.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,82%, rispetto a +1,06% del).Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 344,2 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 337,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 351,2.