Ferrari brilla in Borsa dopo pre-closing call con analisti

Ferrari

(Teleborsa) -per, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, dopo che nella pre-closing call di ieri coi sell-side analyst è emersa la conferma che ilIn particolare, fa notare, i volumi sono attesi in linea con la guidance FY25 di crescita "very low single digit", il mix è positivo perché il calo della Daytona è compensato da ramp-up della 12Cilindri, e altre serie speciali, dal country mix favorevole e dalle "forti personalizzazioni", il margine operativo percentuale è simile al 1Q25 (ovvero EBITDA circa del 38,7%) perché il mix di prodotto è meno forte (per le minori Daytona), il forex è negativo (anche se l'effetto è mitigato dalle coperture) e i costi della presentazione di alcuni nuovi modelli;, in quanto è stato usato il magazzino (l'eventuale effetto si vedrà dal 3Q)Una pre-close call viene fatta tra azienda e analisti poco prima della pubblicazione dei risultati finanziari. Queste call mirano ad aiutare gli analisti a comprendere meglio la performance dell'azienda e a fornire un contesto per le loro ricerche e raccomandazioni. L'obiettivo è evitare la divulgazione di informazioni privilegiate, offrendo al contempo, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 416,5 e successiva a 428,8. Supporto a 404,2.