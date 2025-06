Ferrari, tre vetture ottengono il Red Dot Awards per il Product Design

Ferrari

(Teleborsa) - Laha conquistato il massimo riconoscimento diassegnato dall'associazione tedescacon tre delle sue vetture. La, lae lahanno infatti ricevuto ilnella categoriaIl Red Dot Award è uno dei premi riconosciuti nel mondo del, volto a riconoscere la capacità innovativa e l’eccellenza dei progettisti del settore. I premi, che vantano una storia ultrasettantennale, saranno consegnati durante una cerimonia che si terrà l'8 luglio a Essen, in Germania.Ferrari ha ricordato che negli ultimi undici anni ha ottenuto: nessun altro costruttore ha ottenuto risultati comparabili dal 1955, da quando cioè esiste il riconoscimento. Dal 2015 a oggi la giuria ha conferito ben dodici Red Dot: Best of the Best ad altrettante vetture della Casa di Maranello: quest’anno è toccato alla Ferrari 12Cilindri, alla Ferrari 12Cilindri Spider e alla F80 essere celebrate per le loro linee."I premi confermano ancora una volta l'eccezionale valore del lavoro svolto dalsotto la direzione di, il cui team si dedica alla progettazione di vetture straordinarie, profondamente radicate nella storia della Casa di Maranello ma capaci di introdurre linguaggi innovativi. Tali vetture mantengono sempre una perfetta fusione tra estetica e funzionalità, principio fondamentale del DNA Ferrari", ha sottolineato in una nota la Casa di Maranello.