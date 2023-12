UE adotta nuove norme per gli aiuti di Stato di piccola entità

(Teleborsa) - Laha adottato oggiche(de minimis Regulation) e per gli aiuti di piccola entità per i, quali i trasporti pubblici e l'assistenza sanitaria (SGEI de minimis Regulation).La nuova normativa, chepoiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico, entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030."Le nuove norme de minimis aumentano i massimali di esenzione, rendendo più facile e veloce fornire piccole quantità di aiuti - ha commentato la vicepresidente esecutiva, responsabile della politica di concorrenza - Le norme riviste introdurranno anche un registro centrale per facilitare il controllo dei massimali de minimis. Ciò ridurrà l'onere per le imprese, in particolare le PMI, poiché non avranno più bisogno di monitorare autonomamente la conformità. Allo stesso tempo, le norme riviste garantiscono che la concorrenza non sia distorta nel mercato unico".Per quanto riguarda la de minimis Regulation, c'è un aumento del massimale per azienda da 200.000 euro (applicabile dal 2008) ain tre anni. Per la SGEI de minimis Regulation, l'aumento del massimale per azienda è da 500.000 euro (applicabile dal 2012) ain tre anni.