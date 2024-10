Compagnia delle Opere: apprezzamento per l'approccio di Giorgetti sulle detrazioni per i figli

(Teleborsa) - "Lasi accinge a promuovere deve contenere elementi di visione di lungo periodo. Apprezziamo molto l’approccio che ilindicando come le. È quanto sosteniamo da tempo, anche se l’orizzonte resta sempre l’inserimento del principio del quoziente familiare", commentariguardo alla dichiarazione del Ministro Giorgetti sul tema delle detrazioni sulle spese per i figli, uno dei punti della prossima manovra."Se vogliamo contrastare, e invertire la rotta, rispetto all’inverno demografico che attanaglia il nostro Paese occorre pensare diandando a lenire le difficoltà che le famiglie con più figli ogni giorno affrontano. E ciò vale ancora di più per le nuove famiglie formate che devono sentire che lo Stato dà piena attuazione al riconoscimento del ruolo delle famiglie previsto dalla Costituzione. È giunto il, perché è quello che sostiene l’economia in paese maturo. A nostro parere aiutare le famiglie non é alternativo agli aiuti alle imprese. Anzi é il contrario. Come Compagnia delle Opere siamo convinti che. Le imprese, non dimentichiamolo, sono fatte di famiglie e sono pensate anche per le famiglie", conclude Dellabianca.