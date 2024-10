FerCargo: allarme sulle perdite del settore ferroviario merci

(Teleborsa) -, partecipando aha evidenziato leche hanno chiuso anche il 2023 con significative perdite economiche a livello di sistema Italia complessivo."È il– ha dichiarato Pessano - e la sopravvivenza di molte imprese è in pericolo. Nel 2024 le difficoltà si sonoper il calo di mercato e le difficoltà infrastrutturali causa lavori che inducono i clienti a utilizzare la strada attuando un preoccupante reverse modal shift".In questo contesto, che allontana sempre più dagli obiettivi e strategie europee,con interventi urgenti a breve termine per garantire la sopravvivenza delle imprese, attraverso l’utilizzo di una parte (pochi punti percentuali) dei fondi PNRR destinati alle ferrovie, per compensare i disagi dovuti ai lavori, come fatto in Spagna e, soprattutto, anticipare le nuove regole sul pedaggio già a gennaio 2025."Subito un Piano di medio-lungo termine per garantire, attraverso lo, condizioni di competitività e sostenibilità per le imprese ferroviarie merci. Per lo sviluppo del settore è quindi necessario - continua Pessano -focalizzandosi sul completamento dell'adeguamento infrastrutturale in corso; priorità allo sviluppo dell’ERTMS rendendo la tecnologia stabile, finanziata e realizzata secondo piani realistici; definizione di regolamenti per gli aiuti di Stato stabili nel lungo termine, trasparenti, tra operatori e tra modalità con priorità allo sconto pedaggio che si è dimostrato efficace per sviluppare il traffico; implementazione di regole europee per il personale viaggiante".FerCargo, attiva da 15 anni raggruppando circa, è pronta a collaborare con le Istituzioni, il Governo e le Associazioni di settore per raggiungere questo obiettivo.